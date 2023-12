Sondaggio, FdI torna sopra il 29%. Balzo Pd, Pagnoncelli: "Ma non è vera ripresa"

16 dicembre 2023 a

Altro balzo di Fratelli d'Italia che torna sopra il 29 per cento, rallentano leggermente gli alleati di governo mentre ha un sussulto il Pd. Questi e altri verdetti nel sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli, Ipsos, per il Corriere della sera. Molte cose sono successe nell'ultimo mese: dagli sviluppi del conflitto israelo-palestinese alla manovra finanziaria, dall'accordo sui migranti con l'Albania all’avvio dell’iter della riforma costituzionale del premierato. Cala il "consenso per governo e premier", spiega il sondaggista, "raggiunge il 50% l’opinione negativa sull’operato dell’esecutivo" e il 49% i giudizi negativi per Meloni. Nello scenario di voto, emerge tuttavia un orientamento che, all’interno del centrodestra, tende a premiare Fratelli d’Italia "che oggi si stima al 29,3% con una crescita di poco meno di un punto rispetto all’ultimo mese". La Lega è oggi stimata all’8% con una perdita di 1,2 punti nell’ultimo mese, mentre Forza Italia cede un punto, attestandosi al 6,8%. Il centrodestra complessivamente vale il 45,1%.

L’opposizione "ne ha qualche beneficio, con il Pd che risale di un punto, collocandosi al 19%", spiega Pagnoncelli, "cresce dello 0,5% anche l’Alleanza sinistra-Verdi, e si colloca al 4%. Stabili Italia viva-Il Centro (3,5%), Azione (3,2%) e +Europa (2,4%). Come pure il Movimento 5 Stelle, che si colloca al 17,2% (+0,2%). Complessivamente il centrosinistra guadagna poco più di un punto passando dal 24,1% al 25,4% ma rimanendo assai distante". Qualcosa si muove per Schlein? Il "miglioramento del Pd" non sembra "per ora segnare una vera ripresa", analizza il sondaggista.