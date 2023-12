Pd, incubo Gentiloni per Schlein: pronto il nuovo terremoto a sinistra

15 dicembre 2023 a

Aria pesante all’interno del Partito Democratico per Elly Schlein. “Incubo Paolo Gentiloni” per la segretaria dem, scrive il Giornale, che svela i retroscena della lotta interna per spodestare la leader dalla sua poltrona. I popolari e i cattolici sono tutti schierati dalla parte del commissario europeo, così come i vari avversari interni di Schlein, che non aspettano che un passo falso – in primis alle Europee – per farle le scarpe. “Schlein vuole neutralizzare la discesa in campo di Gentiloni e vuole portare dalla sua parte (e nel suo cerchio) l’ex premier”, la ricostruzione del quotidiano sul possibile terremoto interno al Pd.

Anche Dario Franceschini, grande regista della presa di potere di Schlein, ha mandato un avviso di sfratto alla leader, chiarendo che c’è bisogno di ricucire al più presto con Gentiloni o altrimenti anche lui le darà il benservito. E Schlein ha subito obbedito, con un incontro a Bruxelles e un invito all’evento dem organizzato per provare a sfidare Atreju di Fratelli d’Italia. Ma il fantasma di Gentiloni, nome più gettonato per diventare il federatore del campo largo, è ben presente sulla sua testa nonostante questi tentativi.