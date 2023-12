Meteo, “punte strane”. Dove picchia il termometro, cosa svela Sottocorona

13 dicembre 2023 a

a

a

Ci si avvicina al giro di boa dell’ultimo mese dell’anno e con esso anche le feste di Natale sono ormai ad un passo. Ma quali sono le previsioni meteo di questo periodo? A rispondere alla domanda è il meteorologo Paolo Sottocorona, che si collega su La7 nel corso della puntata del 13 dicembre di Omnibus per fare un quadro della situazione del tempo: “Nella situazione di ieri la parte più intensa della perturbazione si era mantenuta al di là delle Alpi, ma nella foto di questa mattina è entrata decisamente e gli effetti si vedono, nel senso che già ci sono piogge di una certa consistenza in atto e piuttosto estese al Nord. La previsione per oggi, mercoledì 13 dicembre, dava questo peggioramento soprattutto sulla parte centro-orientale, qualche schiarita nella parte occidentale, il nord-ovest resta un poco protetto dall'arco Alpino visto che il flusso è occidentale, però le piogge sul resto del nord sono estese e localmente intese. Sulle zone interne del centro c'è qualche fenomeno moderato, sennò i fenomeni restano ancora deboli al centro e soprattutto al sud, sul versante adriatico c'è ben poco”.

"Una cosa la devo dire": Sottocorona risponde a Rizzo, scintille in studio

Ecco poi le previsioni del tempo per i prossimi giorni: “Domani, giovedì 14 dicembre, questo maltempo lascia il nord quasi del tutto con ampie schiarite e si presenta ancora isolatamente intenso, ma nel complesso moderato, al centro. Si presenta invece forte al sud, rimasto a lungo fuori da questo tipo di circolazione perturbata più o meno invece ci arriviamo domani in maniera abbastanza marcata. Poi arriviamo alla giornata di venerdì 15 dicembre in cui migliora anche sul versante tirrenico, non sul versante adriatico. Poi soprattutto Calabria e Sicilia al sud, ancora con fenomeni intensi”.

Freddo "su tutte le regioni". Giuliacci: "Piogge e nevicate", ecco dove

Sottocorona conclude la sua analisi con un focus sulle temperature: “I venti previsti per la giornata di oggi vengono ancora da ovest e sud-ovest, quindi portano temperature ancora elevate. Le massime previste per la giornata di oggi sono sempre piuttosto basse al nord, ma in questo caso non è tanto l’aria fredda quanto i fenomeni, le precipitazioni, le piogge. Centro e sud, soprattutto il sud, con la Sicilia che può avere anche qualche punta un po' strana, significa superiore ai venti gradi, però i valori restano relativamente elevati. In prospettiva scenderanno ma per oggi si mantengono su questo livello. La tendenza delle massime - chiosa il meteorologo di La7 - è che domani scendono in maniera abbastanza marcata al centro e al sud, forti diminuzione in Sicilia, ma si parte da valori elevati, quindi non è che arrivi questo grande gelo, in ripresa al nord dove domani il tempo è previsto essere in miglioramento”.