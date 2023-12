Meteo, freddo "su tutte le regioni". Giuliacci: "Piogge e nevicate", ecco dove

12 dicembre 2023 a

a

a

Sebbene le temperature nelle ultime settimane siano scese drasticamente, c'è già chi grida al nuovo anticiclone. A pochi giorni ormai dal Natale, tutti si chiedono che tempo ci aspetta e se, come per magia, ci siano le condizioni per l'arrivo della neve. Il team del colonnello Mario Giuliacci prevede "novità interessanti" per il prossimo weekend. "Tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, arriveranno correnti molto fredde" anche su buona parte della penisola italiana, spiegano gli esperti.

"Dove arriva la neve". Meteo di Natale, Giuliacci è drastico

"Nella seconda parte della settimana ritornerà il maltempo sul nostro Paese, questo grazie a un lento movimento depressionario sul Mar Ionio che attirerà venti freddi settentrionali sia sulle regioni adriatiche che su quelle meridionali. Il freddo si allargherà su tutte le regioni che quindi registreranno un deciso calo delle temperature", si legge su meteogiuliacci.it . Nella giornata di sabato 16 dicembre sono previste "piogge e nevicate fino a quote molto basse nelle zone interne del Centro-Sud. In Abruzzo, Molise, Nord della Puglia e Campania avremo fiocchi di neve intorno ai 400-500 metri)", avvisa la squadra di Giuliacci.

Quando scatta "il cambiamento". Sottocorona: "Precipitazioni consistenti"

Sulle regioni settentrionali, invece, si registreranno "gelate notturne con temperature che scenderanno di alcuni gradi sotto lo zero". Domenica 17 dicembre sarà il giorno della svolta "con una decisa risalita dell’alta pressione che da ponente abbraccerà l’Italia e manterrà lontane le perturbazioni atlantiche e le correnti gelide settentrionali. Questa stasi atmosferica porterà alla formazione di nebbie, soprattutto in Pianura Padana, e avremo temperature fredde anche di giorno", concludono i meteorologi.