BellaMà, la lite Pierluigi Diaco-Vira Carbone è un giallo: cosa è successo

Vira Carbone, conduttrice di “Buongiorno Benessere” è stata ospite di Pierluigi Diaco a “BellaMà”, insieme a Luana Ravegnini, conduttrice di “Check Up”. Sarebbe dovuta essere una puntata incentrata sulla salute e sul benessere, che a quanto pare però non andrà in onda. Infatti, stando a quanto scrive “Today”, ci sarebbero stati battibecchi durante la registrazione del 7 dicembre tra Vira e il padrone di casa Diaco. Secondo le indiscrezioni, a dirla tutta, già durante le prove l’aria era molto tesi tra i due, che dovevano cantare la canzone di Mary Poppins "Un poco di zucchero": Vira Carbone, seccata di questa ‘scenetta’ avrebbe chiesto di cantare in playback per non mettersi in ridicolo.

Così Diaco, iniziata la registrazione, ha iniziato con le frecciatine. "Spero per te che hai lasciato il telefono in camerino" ha detto, ricordando con sarcasmo quando a “Io&Te,” il telefono di Vira Carbone iniziò a squillare. "Tranquillo, questa volta l'ho lasciato in camerino in modalità aereo. Ma ricordiamolo che nonostante tu mi abbia ripreso siamo amici" ha risposto l’ospite, provocandolo. ”Non si può essere amici se non ci si sente da 5 anni”, ha replicato teso il conduttore, argomentando che trova imbarazzante quando in tv tutti dicono di essere amici.

Successivamente, durante le interviste alle due giornaliste e ospiti, è arrivata la seconda stoccata del padrone di casa. "Non deve essere semplice entrare in sintonia con te”, ha detto Diaco alla conduttrice, generando un clima teso in studio. Talmente tanto teso che, a quanto pare, qualche ora dopo si è registrata un'altra puntata, ma solo con Luana Ravegnini. Questa sarebbe stata la puntata definitiva andata in onda poi su Rai2. Cosa sarà successo tra i due? Vira Carbone non ha voluto firmare la liberatoria per mandare in onda la puntata, o è stato Diaco a imporsi per girarne un’altra puntata senza di lei?