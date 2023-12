Lorenzo Tano rompe il silenzio su Lucrezia Lando: "No". Conferma clamorosa

12 dicembre 2023 a

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono come il sale e il pepe. Non possono non stare insieme. Questa almeno la sentenza dei fan e della loro sostenitrice numero uno Rossella Erra. Da quando Ballando con le stelle è iniziato, molte voci si sono rincorse su una presunta relazione tra i due che, però, non hanno mai nè confermato nè smentito l'indiscrezione. Pur ammettendo di trovarsi bene e di piacersi, la coppia non aveva ancora ammesso di aver superato il confine dell'amicizia. Non ancora fino a ieri quando, ospiti di Caterina Balivo, hanno lasciato intuire al pubblico la verità.

A La volta buona, la trasmissione di Rai 1 che alterna il racconto delle storie all'intrattenimento, una grande parentesi è stata destinata allo show condotto da Milly Carlucci. Questa volta ad animare il salotto di Balivo sono arrivati Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Ma non erano soli. Ad accompagnarli c'era anche Rossella Erra. "In un albergo dove soggiornava lui, io ho chiesto 'Lui non soggiornava qui?'. E mi hanno detto 'Sì, ma se ne è andato una settimana fa'", ha detto l'opinionista. Caterina Balivo, allora, ha guardato Lorenzo Tano e gli ha chiesto: "Io non voglio essere indiscreta. Ha detto delle bugie Rossella?". Con un semplice "no" il 27enne ha quindi svelato il segreto. Questo vuol dire che l'allievo e la maestra stanno vivendo insieme.