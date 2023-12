Adriano Celentano, bomba a Domenica In: "Torno in tv. In Rai o..."

10 dicembre 2023 a

Adriano Celentano torna in tv dopo 4 anni di assenza. ma non è chiaro su quale canale. Sulla Rai oppure su La7. L'annuncio a sorpresa del Molleggiato arriva a Domenica In. Ospite di Mara Venier è Vincenzo Mollica, storico giornalista di cultura e spettacoli del Tg1, nella puntata di domenica 10 dicembre. La conduttrice di Rai1 durante l'intervista ha trasmesso un audio del cantante 85enne che ha dedicato un messaggio di affetto a Mollica che sta per portare la sua storia a teatro con lo spettacolo L'arte di non vedere: "Ciao Vincenzo, bella questa idea di fare uno spettacolo sulla cosa più importante di ognuno di noi: la vista. Solo tu potevi avere un'idea così preziosa. Ed è fantastico sapere che mentre la tua vista, purtroppo, ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l'arte di non vedere ti accorgi che tra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno sempre le cose più semplici. È questa la tua forza, cogliere il necessario".

Parole di stima e vicinanza che precedono un annuncio clamoroso "rivelato" all'amico, perché Celentano tornerà in televisione molto presto: "Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7. Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti". Insomma, si evince che lo show in più puntate è registrato e pronto per la messa in onda, e che l'approdo desiderato del Molleggiato è la Rai. Ma se non andrà in porto, si lascia la porta aperta a La7. "Poi anche se nessuno le vede", le puntate, "l'importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore. Le pensa e appaiono nei vicoli, nelle strade, sui monti, nelle spiagge. Applaudiranno tutti", afferma il Molleggiato che sembra immaginare futuri scenari tecnologici.