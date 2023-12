Simona Ventura sposa, come reagisce l'ex marito Bettarini. E su Teo Mammucari...

11 dicembre 2023 a

Romantico fuoriprogramma a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo. La proposta di matrimonio, con tanto di anello, in diretta tv ha commosso tutti, Milly Carlucci compresa. La coppia aveva annunciato l'idea di coronare questo sogno d'amore già in precedenza, ma è servita la gara di ballo per il passo ufficiale. Quale reazione avrà avuto l'ex marito della conduttrice Stefano Bettarini? Questo è l'interrogativo che si sono posti i più curiosi. A rispondere sono stati i social.

"Scusa se...": lo sfogo di Simona Ventura. Poi l'abbraccio alla famiglia

Pochi minuti dopo la proposta e il sì in diretta tv, l'ex marito di Simona Ventura e padre dei suoi due figli, Stefano Bettarini, ha commentato la novità in rete. Inquadrando la televisione e dimostrando, quindi, di aver seguito la puntata del programma di Carlucci, l'ex calciatore ha pubblicato una storia su Instagram e ha digitato poche, dirette, parole: "W l'amore". La mossa del difensore è sembrata a molti un'ottima dimostrazione di come, anche dopo una separazione, si possa gioire per il bene dell'altro.

Colpo di scena, proposta di matrimonio di Terzi a Ventura: emozione a Ballando | VIDEO

L'ex marito della conduttrice, tuttavia, non è fermato qui. Preso dalla competizione e dalle vicende che hanno visto protagonisti i concorrenti di Ballando con le stelle, Bettarini ha mandato una frecciata a Teo Mammucari. Il modo? L'ex calciatore ha scelto una canzone dal titolo "Morto di fame". Il conduttore in gara risponderà alla provocazione? Non ci resta che attendere la prossima puntata della trasmissione.