Tagadà, Parsi rivela l'obiettivo di Netanyahu: "Così renderà Gaza"

Cosa vuole fare Netanyahu a Gaza. Il professor Vittorio Emanuele Parsi non ha dubbi: l'eserciuto di Tel Aviv vuole distruggere la società civile di Gaza per rendere impossibile o quantomeno difficile la creazione di due Stati in Medio Oriente. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda l'11 dicembre su La7.

"Netanyahu vuole andare avanti per la sua strada e gli americani non possono scaricarlo in maniera brutale anche se sono sempre più tesi i rapporti tra Washington e Tel Aviv. C'è un punto di dissidio tra Biden e Netanyahu che si concentra sul dopoguerra a Gaza. Per Biden l'idea di far entrare l'ANP a Gaza significa riconnettere il destino di Gaza a quello della Cisgiordania e quindi fare un passo verso la celebre formula dei due popoli in due Stati. Per Netanyahu questo è assolutamente inaccettabile perché ritiene che la strategia di separare Gaza dalla Cisgiordania sia quella vincente. Gli israeliani sanno che, quando si smetterà di sparare, si aprirà la questione del dopo. La mia sensazione è che vogliano completamente destrutturare la società civile di Gaza. Vogliono rompere la società di Gaza, in modo che chiunque sia non possa avere niente alle spalle: distruggere ogni infrastruttura e questo poi rimanderà alle calende greche il che fare".