Tagadà, Dario Fabbri svela la verità sugli ostaggi di Hamas: "Cosa non torna"

La tregua in Medio Oriente è stata prorogata di altri due giorni. L'obiettivo è quello di liberare altri ostaggi attualmente nelle mani di Hamas. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 28 novembre su La7. In collegamento c'era Dario Fabbri, direttore di Domino, che ha messo in evidenza la discrepanza tra quello che dicono i rappresentanti di Hamas e la realtà delle cose. Secondo l'intelligence statunitense, infatti, il 15% degli ostaggi non sarebbe nella disponibilità di Hamas ma nelle mani di altri gruppi collegati alla jihad islamica.

"C'è la convinzione che questi due giorni servano per rilasciare gli ostaggi a una velocità maggiore di quanto sia avvenuto fino a cinque giorni fa - ha detto Dario Fabbri, direttore di Domino - Israele ha anche fissato una quota di dieci ostaggi ma in realtà vorrebbe arrivare a completare gli ostaggi che Hamas dice di avere tra le sue mani ma qui c'è già una discrepanza perché noi sappiamo che ci sono ostaggi che sono già morti ma ci sarebbero anche altri ostaggi nelle mani della jihad islamica o di altri gruppi concorrenti o vicini o in contrasto con Hamas. E questo complica ulteriormente la trattativa perché Hamas non può garantire sulla sorte anche di questi altri. Si parla di un 15% nelle mani della jihad islamica. Ma sono stime che diffonde l'intelligence americana".