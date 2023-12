Ballando con le stelle, Stefano De Martino scappa. Che succede in tv?

Alice Antico 10 dicembre 2023 a

Ieri 9 dicembre 2023, nella prima serata di “Ballando con le Stelle”, Stefano De Martino è stato ospite d’eccezione, assieme a Gabriel Garko, e ha stupito il pubblico tornando a ballare dopo anni di assenza. Lo showman si è esibito con la piccola Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare. L’esibizione è stata infatti dedicata alla causa di ‘Telethon’, che si impegna nella ricerca e nella cura delle malattie genetiche. Tuttavia, c’è stato un dettaglio che non è passato inosservato: la scomparsa di De Martino alla fine della performance. Solitamente, dopo aver ballato, i partecipanti si presentano davanti alla giuria per ricevere i voti. Ma Stefano De Martino no: lui ha parlato brevemente dei suoi prossimi impegni televisivi per poi dileguarsi. Come mai?

Molto probabilmente, e grazie anche al consenso di Milly Carlucci, De Martino avrà voluto evitare situazioni imbarazzanti, essendo stato coinvolto di recente nel gossip con la sua ex moglie Belen Rodriguez. Proprio in virtù di questo, magari Guillermo Mariotto o Selvaggia Lucarelli avrebbero potuto farsi scappare qualche commento sulla vicenda. Qual che sia la causa, c’è da dire che la “grande fuga” del ballerino ha fatto molto effetto e ha generato reazioni da parte dei telespettatori e degli utenti dei social. Molti di questi, infatti, hanno commentato l’accaduto facendo diverse supposizioni: c’è chi sostiene, per esempio, che la produzione di “Ballando” abbia deciso di farlo uscire velocemente per mantenere l’atmosfera positiva dello show. A ogni modo, l’altro lato della medaglia è che la performance e il gesto di solidarietà di De Martino nei confronti di Sofia Tansella sono stati molto apprezzati dal pubblico.