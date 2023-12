Ballando con le stelle, la proposta di Terzi a Ventura: "Se vuoi diventare mia moglie..."

09 dicembre 2023 a

Proposta di matrimonio in diretta tv. "Vuoi diventare mia moglie?", Giovanni Terzi fa piangere tutti a Ballando con le stelle, in primis la futura consorte Simona Ventura ma anche la conduttrice Milly Carlucci spiazzata dalla proposta del giornalista in gara nel dancing show. Terzi ha estratto un anello: "Il 6 di luglio, davanti a voi, se vuoi diventare mia moglie...". "O mamma mia, l'anello, mi fate piangere" dice Carlucci. E Ventura risponde: "Sì, va bene", dice visibilmente emozionata.

E così nell'ottava puntata dello show su Raiuno, Giovanni Terzi chiede la mano della compagna di Simona Ventura, accompagnata per l'occasione dai genitori. "Per me questi mesi sono stati entusiasmanti e faticosi dal punto di vista umano e dal punto di vista fisico", dice Terzi, concorrente come la compagna. "Proprio in questo luogo volevo dire una cosa a Simona, la donna che mi ha cambiato la vita accogliendo tutti i miei difetti. Se il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie...", dice infilando l'anello all'anulare della mano sinistra della compagna. Tra lacrime e commozione, la risposta "sì".

Nel corso della puntata Terzi ha ricevuto anche la sorpresa da parte della signora Anna, mamma di Simona Ventura e sua futura suocera. Per il concorrente un video messaggio e poi una breve coreografia insieme a lei in studio: "Posso anche morire adesso che li vedo a tavola tutti insieme, Giovanni sai che ti voglio bene, per me sei come un figlio. Balli molto bene, come il principe d'Asburgo, anche sei arrivato che eri un p0' rigido, un bastoncino. Sono orgogliosa di te. Non preoccuparti di quello che dicono, vai avanti che arriverai alla fine".