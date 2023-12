Ballando con le stelle, Mammucari di sasso: "Sto in mutande". Carlucci blocca tutto

02 dicembre 2023 a

A Ballando con le stelle succede di tutto. Si accendono le luci, i concorrenti si scaldano e Milly Carlucci è pronta a condurre una nuova, incredibile, puntata dello show più seguito della tv. Uno dei concorrenti più chiacchierati è quest’anno Teo Mammucari. Il conduttore, con la sua ironia e con le sue provocazioni, è spesso finito nell'occhio del ciclone e tra gli artigli della giuria. Dopo aver battibeccato un po' con tutti e aver ritenuto ingiusti alcuni commenti ricevuti, però, il vip in gara, la settimana scorsa, ha deciso di seppellire l'ascia di guerra e di provare a conquistare il pubblico solamente con le sue performance. Il destino gioca brutti scherzi, si sa. E così questa sera, quando Mammucari, euforico, ha raggiunto il centro della pista, è andato in scena l'imprevisto.

Con la celebre canzone dance, "Stayin' alive' dei Bee Gees, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno fatto la loro apparizione. Pronti a dare il meglio e a conquistare, quindi, gli applausi del pubblico e i buoni voti della temuta giuria, il conduttore e la sua maestra hanno iniziato a muovere i primi passi. Poi, all'improvviso, Mammucari si è immobilizzato e, rosso di vergogna, ha messo una mano sul suo lato b. Che cosa è successo in diretta? Per i movimenti arditi, il tessuto dei pantaloni non ha resistito e, per non rimanere in mutande, il concorrente ha cercato di rimediare coprendosi e girandosi con le spalle allo schermo.

"Sto in mutande", ha spiegato Mammucari, dopo aver fatto segno a Milly Carlucci di bloccare tutto. "Aspetta. Se stai così non si vede", ha consigliato la conduttrice, non riuscendo a trattenere le risate. Forte il boato dei presenti. La ballerina, intanto, si è buttata a terra e ha iniziato a ridere e crepapelle per l'imprevisto. "La sarta è stata due ore dietro e io le ho detto 'Ma perché stai due ore dietro? Mi ha allentato il filo. Dopo ho fatto così (ha aggiunto facendo vedere la mossa, ndr) e si è aperto tutto", ha concluso.