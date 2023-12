Ilary Blasi e Belen Rodriguez, la puntura di Alena Seredova: "I cavoli miei..."

Alice Antico 08 dicembre 2023 a

a

a

Alena Seredova, sul suo account Instagram, ha commentato le scelte di Ilary Blasi e Belén Rodriguez di rendere pubbliche le motivazioni che hanno causato la fine dei loro matrimoni. La prima ha raccontato la sua versione nel documentario “Unica”, mentre Belen ha rilasciato la scorsa domenica un’intervista a “Domenica In” nella quale ha raccontato il tradimento subito da parte dell’ex coniuge Stefano De Martino ed il periodo buio da lei trascorso conseguentemente.

"Ecco come finirà" tra Belen e De Martino: la previsione di Corona

Tuttavia, nella giornata di ieri, Alena ha risposto a chi via Instagram le chiedeva cosa pensasse delle interviste di Belén e Blasi. La Seredova ha dichiarato di non avere mai rimpianto la sua scelta di restare in silenzio riguardo il tradimento subito da Gigi Buffon. Infatti, nel 2014, la showgirl preferì non rilasciare interviste e ritirarsi nel silenzio. “Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei…”, ha esordito Alena, per poi approfondire: “Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta”. Poi ha chiarito: “Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così”. Di recente Alena aveva dichiarato di aver ritrovato una serenità familiare grazie al matrimonio con Alessandro Nasi, e anche di aver raggiunto un equilibrio con il suo ex marito, “per il benessere dei figli”.