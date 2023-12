Belen e De Martino, "ecco come finirà": la previsione di Fabrizio Corona

Alice Antico 06 dicembre 2023 a

L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In è stata inaspettata tanto quanto chiacchierata sul web in questa settimana. La showgirl ha finalmente vuotato il sacco, ha rivelato di essere stata tradita più volte e ha sottolineato che De Martino non è stato capace di fare il marito durante i suoi momenti difficili. Nella stessa giornata di domenica 3 dicembre, poche ore dopo, anche Stefano De Martino è apparso in tv, ospite a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio.

Video su questo argomento De Martino a Belen: "Due verità". Botta e risposta in tv

Tuttavia, in quella sede l’ex ballerino ha dato risposte vaghe e non ha fornito molte informazioni. Dopo alcuni giorni, è arrivato Fabrizio Corona a chiarire la situazione, con un video su Instagram che ha preso le vesti di una sorta di “profezia” sul futuro dei due ex coniugi. Secondo Corona, "Belen ha fatto bene ad andare a Domenica In per dare spiegazioni sulla fine della loro storia”, essendo un personaggio pubblico.

Tra Belen e De Martino la faida è infinita: le nuove scintille

E poi la profezia sulla coppia, che stando alle parole del giornalista “È scoppiata definitivamente”. “Stefano dichiarato single che finalmente esce allo scoperto e Belen con un grandissimo amore”, ha asserito Corona. La “profezia” ha ovviamente alimentato ancor di piu le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali a riprova della profezia che, ricordiamo, rimane solo un’ipotesi dal momento che Fabrizio Corona non ha fornito alcuna prova concreta.