Meteo, Sottocorona smonta la "sciabolata artica": chiarezza sulle previsioni

07 dicembre 2023 a

a

a

Meglio non pianificare le proprie vacanze, a Natale come negli altri periodi dell'anno, sulle tendenze meteo a 15 o più giorni. È il consiglio di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che è intervenuto giovedì 7 dicembre a Tagadà. Insomma, nei prossimi giorni dobbiamo temere una "sciabolata artica"? "Lasciamo stare i termini fantasiosi che dovrebbero spaventare o più banalmente fare clickbait, sono sciocchezze", commenta Sottocorona. Il meteorologo ricorda che il limite massimo "fin dove è lecito fare previsioni sono cinque giorni, massimo sette", e non c'è "nessuna sciabolata, né artica né sahariana...".

“Situazione molto dura e bassissima pressione”. Sottocorona in stato di pre-allarme

Insomma, c'è troppo sensazionalismo nella comunicazione meteorologica. E quando si va oltre i 5 giorni fatidici, non siamo più nel campo delle previsioni: "Oltre quei giorni ci sono delle linee di tendenza sulle quali consiglio di non programmare le vacanze", avverte il meteorologo, "non sono attendibili di loro, non è che c'è un sito sbagliato". In sintesi, la cosiddetta "a previsione a 15 giorni" è solo "una linea di tendenza in cui, per intenderci, ammesso che avvenga quel fenomeno, potrebbe avvenire due giorni prima o due giorni dopo". Insomma, meglio non farci affidamento per fissare la settimana bianca.