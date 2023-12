Meteo Immacolata, ecco la perturbazione. Poi una sorpresa ad inizio settimana

07 dicembre 2023 a

Una perturbazione atlantica si muove verso il Mediterraneo occidentale e nel giorno della festa dell’Immacolata attraverserà la nostra Penisola. Previste precipitazioni soprattutto sui settori di Nord-Ovest con neve fin verso i 100-200 metri e poi sulle Isole Maggiori dove non mancheranno anche temporali. Deboli fenomeni possibili anche sulle regioni del Centro con neve oltre i 1000-1200 metri sui rilievi. Tempo in miglioramento poi nel corso del weekend anche se non mancheranno addensamenti in transito e locali precipitazioni. Secondo il Centro Meteo Italiano, nella prima parte della prossima settimana avremo un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature al di sopra delle medie. Possibile ritorno del maltempo comunque entro metà mese.

Per domani si prevede:

- Al Nord: Cieli nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino e settori appenninici, con neve fino a bassa quota. Migliora tra la serata e la notte con ancora cieli nuvolosi, salvo residui fenomeni in Alto Adige e Romagna.

- Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi ovunque ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge in arrivo sulla Toscana, per lo più invariato altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 1000 metri, più asciutto in Abruzzo.

- Al Sud e Sulle Isole: Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosità in transito su tutte le regioni. Al pomeriggio peggiora sulla Sardegna con acquazzoni e temporali sparsi, ancora asciutto altrove con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata maltempo in estensione alla Sicilia, invariato sulle altre regioni.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord, sulla Sardegna e sul medio versante tirrenico e in lieve calo altrove, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.