Meteo, dove si farà sentire l'inverno. Giuliacci: 15 giorni con freddo e...

Con il ponte dell'Immacolata siamo più vicini al Natale, come sarà il meteo da qui al 20 dicembre? A fornire previsioni per i prossimi giorni e tendenze per quelli successivi è il colonnello Mario Giuliacci. "L'inverno seppur tra alti e bassi si farà ancora avvertire, anche se più per il freddo che per la neve", spiega il meteorologo in un video sul suo canale YouTube . Ci aspettano "quattro fasi": per l otto di dicembre, giornata dell'Immacolata è attesa "una nuova perturbazione atlantica che raggiunge l'Italia, l'aria fredda che la segue porterà nevicate fino a bassa quota sulle Alpi di confine e in pianura sul basso Piemonte, nevicate fino a bassa quota anche sull'entroterra ligure". Piogge leggere in Lombardia, Liguria e Sardegna.

"Una seconda fase arriverà tra il 9 e il 12 dicembre quando l'anticiclone nordafricano sospingerà venti atlantici subtropicali con rialzo delle temperature di 4-5 gradi", spiega Giuliacci. Tra il 13 e il 15 dicembre è attesa la terza fase: "Arriva un'altra perturbazione che porterà pioggia su gran parte dell'Italia, deboli nevicato sulle Alpi di confine oltre 1000 metri e il 15 di dicembre deboli nevicare anche sull'Appennino centrale oltre 1500 metri". La quarta fase di questi 15-20 giorni arriverà "tra il 16 e il 20 di dicembre quando l'anticiclone si allunga fino all'Europa centrale sospingendo freddi venti atlantici". Freddo, ma bel tempo e poche nevicate.