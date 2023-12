Meteo, “bassissima pressione”. Sottocorona: che cosa succederà alla situazione molto dura

07 dicembre 2023 a

Una pesante minaccia meteo per l’Italia. Nell’aggiornamento del 7 dicembre Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, esordisce facendo vedere il quadro della situazione sull’Europa. Ma a che cosa porterà? Andiamo a vedere: “Non troppe nuvole sull’Italia, non troppe intense, abbiamo una giornata sicuramente discreta, poi al sud c’è ancora la possibilità di qualche nuvole e qualche pioggia. Ma c’è molto vicina, perché tutto sommato dal vicino Atlantico, dalle coste occidentali dell'Europa all'Italia sapete che il tempo è più o meno 24 ore, però questa struttura è proprio da manuale con questa spirale, che è il centro della bassissima pressione, quindi è tutta una situazione molto dura, molto forte. Ci interessa sì e no?”.

Ed ecco la risposta con le previsioni del tempo giorno per giorno: “Se andiamo a vedere la previsione per oggi, giovedì 7 dicembre, rimane questa, c'è un po' di grigio, qualche nuvola, qualche debole pioggia sulle Isole maggiori, sulla parte settentrionale della Sicilia e poi in Calabria, sul versante Adriatico, forse qualche pioggia appena più consistente, ma ci sono anche molte schiarite. Quindi è una giornata non perfetta, ma tranquilla. La giornata di domani, venerdì 8 dicembre, vede invece arrivare quel maltempo, molto forte sulla Francia meridionale, sulla Costa Azzurra, sono precipitazioni elevatissime e fortissime. Arrivano a prendere parte del Piemonte, della Liguria, Corsica e Sardegna, cioè tutto il settore più occidentale. Sulle altre regioni si resta con una giornata certo grigia, qualche debole pioggia al nord-est e in Sicilia, ma non una giornata di maltempo. Questo maltempo da qui al resto dell'Italia ci metterebbe un attimo, ma in realtà no”.

Quindi che cosa succederà sabato 9 dicembre? Il meteorologo sorprende tutti: “Quel maltempo scompare, resta qualcosa sulle zone Alpine, qualche pioggia debole, ma torniamo nel livello di qualche debole pioggia, che riguarda la Liguria, la Sardegna, forse qualcosa di più in Sicilia. Sembra che sia sprofondata verso le zone dell'Africa e quindi tocca ancora la Sicilia, dal Mar Libico arriva a toccare anche la Sicilia, ma i fenomeni sono molto isolati e tendenzialmente anche domenica resterà una situazione di questo genere”. Sottocorona conclude il suo collegamento con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono sempre molto basse al nord, al nord non riescono a salire c’è quest'area fredda che ristagna al suolo, quindi lì le temperature sono sempre molto basse. Al centro sud direi quasi normali per la stagione tutto sommato. La tendenza nelle prossime 24 ore ha anche qualche leggero aumento, quindi quella perturbazione che ci sfiora non porta sicuramente dell'aria fredda, quindi se cambiano tendono a salire un poco, anche sulle regioni del nord dove appunto avevamo visto che erano rimaste decisamente più basse”.