Fedez mai visto così: "Scoprirò chi siete", sfogo dopo le frasi choc sul figlio Leone

Fedez a muso duro contro gli hater che hanno augurato le peggiori nefandezze a Leone, il figlio suo e della moglie Chiara Ferragni. In un video indirizzato ai "conigli infami" dei social il rapper milanese è un fiume in piena: "Cari amici del Twitter calcio, lo so che vi state crogiolando perché pensate: 'Ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non possono farmi niente perché non costituisce reato'. Tranquilli, a me interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome". Tutto è partito dalla presenza del bambino allo stadio San Siro prima del calcio d’inizio di Milan-Frosinone. Sui social sono apparsi insulti e frasi violente con bersaglio proprio il figlio di Fedez. Roba del tipo: "Avete un solo proiettile, chi colpite?", con le foto del calciatore Theo Hernandez e del piccolo Leone, e ancora: "Auguro a Leone Lucia Ferragni di beccare un tumore al polmone destro". Frasi inaccettabili, ancor di più dal momento che sono indirizzate verso un bambino.

Il rapper ha prima presentato una denuncia, poi in un video sui social ha spiegato cosa intende fare: identificare chi si nasconde dietro agli account anonimi. "Voi sapete chi sono, dove abito, sapete tutto di me, io non mi nascondo dietro un nickname, mi assumo le responsabilità di quello che faccio. Voi no. Ed è giunta l’ora che diventi così anche per vo", continua Fedez visibilmente teso. Il rapper si mostra sicuro di identificare i responsabili: "Credete che non ci riesca? Ve lo giuro sulle cose che ho più care nella mia vita: vi spacco il c**o, ve lo spacco quel c**o di me**a. Conigli infami che non siete altro. A presto".

In un secondo video, chiede provocatoriamente agli autori delle frasi abiette un incontro di persona: "Venite sotto casa mia e venite ad augurare la morte di mio figlio. Mi vedete allo stadio? Augurate un cancro a mio figlio. Volete sparare a mio figlio? Ditemelo in faccia, fate le cose da uomini quali siete. Acceleriamo i tempi, io sono qua", afferma Fedez.