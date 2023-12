Belen Rodriguez e Stefano De Martino, faida infinita e nuove scintille

Francesco Fredella 05 dicembre 2023 a

Belen risponde. Anzi reagisce alla parole di Stefano De Martino, che su Nove da Fazio risponde all'accusa di tradimento. Presunto, per essere precisi: non ci sarebbero prove a quanto pare, ma solo racconti.

“Una sonora risata". Belen avrebbe reagito in questo modo dopo aver ascoltato le parole del suo ex, che scomoda Charlie Chaplin con una super citazione. Fanpage.it, diretto da Francesco Cancellato, ha raccolto alcune indiscrezioni da fonti vicine all'ex conduttrice de Le Iene. La fase del dolore sarebbe ormai alle spalle e l'argentina, che a Domenica In da Mara Venier punta il dito duramente contro De Martino, ritrova il sorriso con Elio Lorenzoni (imprenditore del settore auto). Belen affonda il colpo e parla di amanti che De Martino avrebbe avuto. Non fa nomi, non porta prove. L'ex ballerino di Amici, invece, dagli studi di Fazio reagisce con poche parole. Incisive. Forti. Che raccontano più di qualsiasi altra frase. La storia d'amore tra Belen e Stefano, come le montagne russe, è scandita da alti e bassi. Dopo le nozze, i due si ritrovano e poi si lasciano. Alla fine si mollano di nuovo. Il resto è storia di questi ultimi mesi.