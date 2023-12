Fabio Fazio, assalto a Meloni. Littizzetto non si tiene: "Non siete un ca**o"

04 dicembre 2023 a

a

a

La violenza sulle donne e il dibattito sul patriarcato, esploso dopo il delitto di Giulia Cecchettin che ha scosso l'Italia, sono al centro delle "incursioni" di Luciana Littizzetto nella puntata di domenica 3 dicembre di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. Nella sua "letterina" la comica piemontese ha parlato del caso di Reggio Calabria, dove tre sorelline qualche giorno fa hanno contribuito a far arrestare il padre violento chiamando i soccorsi e mettendo fuori dal balcone un cartello con scritto "help".

Il sospetto di Fazio dopo il caso Mahmood, Amadeus lo gela in diretta

"Queste tre bambine sono il segno del cambiamento. Queste bambine ci hanno detto che la strada è giusta, che sarà un cammino lungo ma ce la faremo. Ecco a cosa è servita la morte di Giulia e a cosa servono le nostre parole in Tv, sui giornali, sui social: servono a far crescere piccole donne consapevoli, volitive, audaci e coraggiose", ha detto Littizzetto dedicando il monologo alle tre bambine che hanno salvato la madre dalla violenza del padre.

"Macchina rigata": Fiorello clamoroso su Amadeus, chi tira in ballo

Sul tema della cultura patriarcale e del maschilismo che, nell'idea d tanti commentatori di sinistra appartengono in qualche modo al centrodestra, Littizzetto non lesina le consuete bordate alla premier Giorgia Meloni, "destinataria" preferita delle letterine delle altre puntate. La comica torinese ipotizza un test attitudinale per i politici: "Ti nominano a capo del Governo e sei donna. Come ti fai chiamare? La presidente del consiglio. Il Presidente del Consiglio. Il presidento della consiglia. Er presidente marchesa del Grillo perché io so io e voi nun siete un ca**o", è la stoccata in diretta. Insomma, siamo sempre lì: il primo premier donna nella storia della Repubblica italiana per qualcuno è maschilista...