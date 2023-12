Fabio Fazio, il sospetto sulla Rai dopo il caso Mahmood. Amadeus: "Embargo"

04 dicembre 2023 a

Forfait con giallo a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio sul Nove. Domenica 3 dicembre oltre a Woody Allen e ai vari ospiti era atteso Mahmood, ma il cantante ha dato buca al conduttore. "Ma non doveva esserci Mahmood stasera?, chiede Luciana Littizzetto a Fazio, che spiega a lei e al pubblico: "La casa discografica ci ha comunicato che, visto che va a Sanremo, non sarebbe venuto per delle nuove regole".

"Una regola di stamattina fatta apposta?", commenta allora Littizzetto rinfocolando il sospetto, "non ospiteremo neanche il vincitore di Sanremo quindi?". "Noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo, ma dopo il Festival possono andare solo nei programmi Rai per due giorni. C'era tutto il pubblico che aspettava Mahmood, mi dispiace", commenta il conduttore.

Insomma, Mahmood ieri è stato annunciato tra i big del quinto (e ultimo, a quento pare) Festival di Sanremo diretto da Amadeus, e questo ha portato evidentemente all'esclusione dell’ospitata a Che tempo che fa, già pianificata. A spiegare la dinamica della vicenda è lo stesso Amadeus,m intervenuto lunedì 4 dicembre da Fiorello a Viva Rai2: "È il cosiddetto embargo, è quando interrompi i rapporti commerciali con altri Paesi sia per ragioni politiche o economiche. In questo caso è solo perché chiaramente il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, si dice ’ancora questo!’". Insomma, unb piccolo effetto collaterale dell'addio alla Rai di Fazio.