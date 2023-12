Viva Ra2, Fiorello clamoroso su Amadeus: "Macchina rigata". Chi tira in ballo

04 dicembre 2023 a

La nuova settimana riparte con Viva Rai2 e Viva Rai2 riparte con un grande ospite: Amadeus, fresco dell’annuncio dei 27 Big di Sanremo e ribattezzato per l’occasione da Fiorello “Il Kim Jong-un della Riviera”. L’allegra compagnia guidata da Fiorello, con Biggio, Casciari e tutta la banda, da oggi in un glass rosso e oro, addobbato per le festività natalizie, ha puntato dritto sul Festival della canzone italiana. “I 27 big oggi li trovate ovunque, persino su ‘Mani di fata’, il settimanale dedicato al punto croce”, ha esordito così Fiorello in apertura di puntata. “Pensate che subito dopo aver dato i nomi dei cantanti, Amadeus ha annesso San Marino all’Italia, ha ordinato tre cardinali, ha separato e unito il Mar Rosso. Purtroppo, però, è stato denunciato all’Onu per sequestro di un’intera nazione nella settimana del Festival”.

“Un titolo recita Sanremo senza cattivi” – ha continuato lo showman. “Ragazzi, ma voi lo conoscete Diodato? E Mahmood è terribile. Questo Maninni, di cui ancora si sa poco, tutte le sere ha la firma al commissariato. Per non parlare del Volo. E sapete chi è il super ospite non ancora annunciato? Kim Jong-un!”. “Tra l’altro – ha proseguito - “dobbiamo segnalare una disavventura per Amadeus, che dopo aver fatto l’annuncio ha trovato la macchina rigata. Sul cofano c’era scritto: Jalisse”, tra le risate in studio. “Pare che i Jalisse, esclusi da Sanremo per la 27ª volta, avrebbero dichiarato: ‘Basta Sanremo, non ci rimane altro che il Pd”. Ma l’ironia di Fiorello non ha risparmiato nemmeno Albano. “A quanto pare anche lui è stato escluso. Amadeus, a Putin questa cosa non gliela dovevi fare. Aspettati qualche telefonata”.

Amadeus è stato protagonista di uno speciale faccia a faccia. “Per la prima volta il vincitore di Sanremo non potrà andare da Fabio Fazio, perché non è più Rai. Andrà alle previsioni del tempo”, ha commenta Fiorello, che così ha interrogato l’amico: “Nella tua testa ce l’hai già un vincitore? E, tra tutti quelli che hai scartato, c’è qualcuno per cui ti dispiace?”. “Diciamo che potrei avere un podio di 5 cantanti e secondo me, tra questi, ci potrebbe essere una sorpresa che nessuno di noi si aspetta. Avevo anche pensato di prendere 33 concorrenti, quest’anno, ma poi ho pensato a te”, ha concluso ridendo Amadeus.