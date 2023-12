Sanremo 2024, l'addio di Amadeus: "Sarà il mio ultimo Festival"

03 dicembre 2023 a

«Sarà il mio ultimo Sanremo, sì assolutamente sì ma sarà una grande festa». L'ha detto Amadeus irrompendo a "Domenica In" con una sorpresa a Mara Venier e portando un mazzo di fiori. All’annuncio di Amadeus, Mara Venier ha risposto dicendo: «Ultimo Sanremo? Sì anch'io dico sempre è la mia ultima ’Domenica In». Poi un passaggio di Amadeus sui partecipanti che sono stati resi noti: «Vorrei tranquillizzare sull’orario, non sarà prolungato perché non avrò i superospiti. Saranno loro i miei super ospiti».

Ritornano Il Volo e i Ricchi e Poveri. C'è Mahmood: i nomi del Festival di Sanremo 2024

Ma vediamo nel dettaglio quali saranno i 27 big che saliranno sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio: Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri, Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo. A loro poi si aggiungeranno altri 3 giovani provenienti dalle selezioni di Sanremo Giovani ancora in corso.