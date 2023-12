Sanremo 2024, Amadeus al Tg1 annuncia i cantanti: ritorna Il Volo. Tutti i nomi

03 dicembre 2023 a

Nel giorno dell'annuncio, nell'edizione del Tg1 delle 13.30, dei big in gara alla prossima edizione del festival di Sanremo, si registra una modifica del regolamento della rassegna. Il direttore artistico Amadeus - come confermato da fonti Rai - porta da 23 a 27 il numero degli artisti invitati. Di conseguenza, considerando che ai big si aggiungeranno i tre artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023, viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che passa così da 26 a 30. Questi i primi nomi annunciati da Amadeus al telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci, dove è stato anche presentato la nuova scenografia allestita per la rassegna canora che inizierà il 6 febbraio del 2024:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri