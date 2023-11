Sanremo, Amadeus al Tg1: ecco le co-conduttrici. Poi cala l'asso: "L'ultima sera..."

29 novembre 2023 a

Sale la febbre da Sanremo e, finalmente, è arrivato il momento più atteso da tutti gli amanti della musica. Dopo aver annunciato il nome del primo co-conduttore della prossima edizione del Festival e aver, quindi, comunicato che ad affiancarlo la prima serata sarà Marco Mengoni, Amadeus stasera ha fatto i nomi e i cognomi delle co-conduttrici che lo accompagneranno nel corso delle seguenti tre serate. "È un momento molto importante. Abbiamo annunciato già che Marco Mengoni aprirà il Festival", ha premesso. Poi, in collegamento con Fiorello, è arrivato l'annuncio ufficiale. Dai van sono infatti spuntate le tre incredibili dame che scenderanno la scalinata più ambita d'Italia.

Cast al completo per la conduzione delle cinque serate del Festival. Il Direttore Artistico, Amadeus, ha svelato al Tg1, in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!, le co-conduzioni mancanti: il mercoledì sarà la volta di Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; il giovedì Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; il venerdì Lorella Cuccarini, l’eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina. Per la finale il grande colpo: il suo grande amico Fiorello, con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo, chiuderà la sua quinta esperienza da direttore artistico del Festival.