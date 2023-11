Francesca Fagnani e il caso Fedez, l'annuncio su Belve: "L'intervista si farà"

Alice Antico 27 novembre 2023 a

Francesca Fagnani è stata una degli ospiti di “Vanity Fair Stories”, evento firmato Vanity Fair che si è svolto sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La giornalista, riporta Biccy.it, “è stata un cane sciolto” che, alla domanda “che belva si sente?”, ha risposto: “Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Ti morde e non ti molla mai”. Interessanti le dichiarazioni e i racconti di Fagnani, che ha parlato della sua tipologia di interviste, peraltro imitata da Vincenzo De Lucia: “Cerco di fare domande che possono provocare, la seconda domanda, se non mi rispondi io insisto”, ha detto la conduttrice. “La cattiveria è mettere in una luce cattiva una persona”, ha replicato poi a tutti coloro che l’accusano di essere complice di un format ‘cattivo’.

Fagnani è tornata anche sul "caso Fedez" e sulla sua ospitata saltata a “Belve”, dichiarando con convinzione che il rapper sarà intervistato nel corso della nuova stagione. “Non credo che ci sia stata censura, è stata una scelta sbagliata. Ci sono stati precedenti, non c’era stato un chiarimento tra Fedez e i vertici della Rai. Però poi so che si sono sentiti, la cosa è stata superata. Per questo dico che non è censura”, ha raccontato la giornalista.