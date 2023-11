Elly Schlein nei talk? Nelle regioni rosse cambiano canale, l'analisi di Klaus Davi

27 novembre 2023 a

Quando in tv compare Elly Schlein nelle regioni rosse tanti cambiano canale. È l'estrema sintesi di un'analisi di Klaus Davi, il massmediologo, che riporta su Libero un'elaborazione dei dati Omnicom Media Group. Insomma, parliamo di "segnali deboli" ma comunque segnali. Come quello che vede il target "immigrati", scrive l'esperto, molto attento quando nei talk appare la segretaria del Pd.

Vediamo un po' di dati. Parliamo delle ultime ospitate di Schlein, come quella a Cinque minuti di Bruno Vespa, su Rai 1. La trasmissione "ha portato a casa una buona media di share con una curva stabile sopra il 21. Ma per fare un esempio durante gli interventi di Schlein l’ascolto medio in Emilia Romagna è sceso dello 0,3 di share rispetto alla media del programma (che in quella regione raggiunge anche il 22%)". Stessa dinamica e pressoché stessi numeri in Toscana e Puglia. Lo stesso dicasi per Porta a Porta: cali di ascolto “sotto media” nazionale in Campania e Toscana. A Piazzapulita è andata meglio. La7 è forte al nord e a Milano, dove Schlein è andata bene, ma "non ha sfondato né in Toscana (-0,2) né in Emilia (-0,1)".

I cali di share possono essere dettati da vari fattori, ammette Davi, controprogrammazione in prims. Si tratta tuttavia di "segnali deboli", come si dice in gergo, che saranno sicuramente al vaglio di esperti e spin doctor. Come quello che vede la leader dem tenere ma non svettare nelle trasmissioni tradizionalmente più legate alla sinistra. Come Il cavallo e la torre di Marco Damilano su Rai 3: nessun calo ma neanche picchi. Davi sottolinea un altro dato interessante: Schlein svetta "sul target 'immigrati' che compongono l’11% del campione auditel. In tutti i casi la curva è quasi sempre in salita".