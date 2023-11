Fedez, intervista registrata a Domenica In. Ma quale censura: parla Venier

27 novembre 2023 a

Fedez e il ritorno in Rai. Pochi giorni fa in rete è stata lanciata la notizia secondo cui il rapper sarebbe stato presto uno degli ospiti di una puntata di Domenica In, il programma che accompagna gli italiani nell'ultimo pomeriggio della settimana. Ma con un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti: la chiacchierata con Mara Venier non sarebbe andata in diretta come in tutti gli altri casi ma sarebbe stata registrata. La novità ha destato qualche sospetto tanto che si è parlato di censura. Dopo i rumors, con una storia pubblicata su Instagram, Fedez ha confermato di aver accettato di raccontarsi nel salotto della trasmissione. Ma la smentita a tutte le voci è arrivata in serata.

In una diretta social a cui hanno partecipato Fedez e Mara Venier (i diretti interessati, quindi), ogni supposizione avanzata precedentemente è stata stroncata. "Perché registrata? Perché era il mio unico giorno libero", ha ammesso il rapper. Nessun controllo da parte del servizio televisivo pubblico, quindi. Sul tema si è espressa anche la conduttrice del contenitore che, con sincerità, ha affermato: "Hanno detto che l’abbiamo registrata perché volevano controllare: è una stro***ta. Oggi abbiamo avuto una puntata corta, con ospiti Pausini e Albanese, ti ho chiesto di tornare domenica prossima e non potevi, l’abbiamo registrata per quello e andrà in onda così come l’abbiamo registrata, domenica prossima". "È stata una bellissima intervista, molto emozionante, vi dico solo che io e Mara abbiamo pianto", ha concluso il rapper.