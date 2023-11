L'aria che tira, Parenzo sconvolge tutti: "Non è ne**o". Come replica Feltri

24 novembre 2023 a

a

a

L'ultimo libro di Vittorio Feltri si intitola "Fascisti della parola", e affronta il tema del politicamente corretto e dell'autocensura. Certe parole, insomma, ma anche certi concetti ormai non si possono più dire anche se non sarebbero di per sé offensivi. Nell'introdurre il direttore editoriale del Giornbale nella puntata di venerdì 24 novembre de l'Aria che tira, il conduttore David Parenzo sorprende non poco gli altri ospiti. "Oggi è il giorno del black friday, il venerdì nero, non neg**", afferma senza colpo ferire il giornalista. "Non so se partecipi al black friday, se fai gli acquisti pazzi?". chiede allora al direttore. "Non partecipo, li faccio tuto l'anno" taglia corto Feltri.

"Femminicidi, di chi è la colpa". L'accusa di Vittorio Feltri

Nel corso della trasmissione si è parlato anche dei vecchi post spuntati dai profili social di Emanuele Compagno, avvocato di Filippo Turetta (da ieri affiancato nella difesa dell’omicida di Giulia Cecchettin da Giovanni Caruso). Sulla violenza sulle donne, qualche anno fa, scriveva: "È giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti". Il conduttore ritiene "Incredibili"certe posizioni da parte di un legale. Per Feltri siamo davanti a "opinioni che io non condivido però non riesco a capire perché si è sempre contro le idee degli altri. Fintanto che uno esprime un'idea e questa non costituisce reato, non è incitazione alla violenza, credo che si debba avere la forza di tollerare tutto".