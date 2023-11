Vittorio Feltri contro i professionisti delle ospitate in tv: come li attacca

23 novembre 2023 a

Vittorio Feltri parla degli ospiti tv di professione. Personaggi che sono in tv tutti i giorni, su tutti i canali, a parlare di qualunque argomento. Ce ne sono di tutti i tipi e Feltri li attacca per il loro conformismo, arroganza e presunzione. "Anche a me certi ospiti televisivi definiti "opinionisti" (ma senza opinioni proprie bensì riciclate), risultano repellenti - scrive Feltri nella sua rubrica quotidiana su Il Giornale del 23 novembre - Ormai c'è gente che fa questo di mestiere, che ha trasformato l'ospitata televisiva in una professione vera e propria. che implica quindi un impegno costante, addirittura quotidiano".

Poi Feltri muove accuse precise nei confronti di chi ha fatto del piccolo schermo una professione. "Alcuni trasudano ipocrisia, falsità - attacca Feltri - Ecco perché ci sono tanto indigesti. Esprimono bene questo conformismo da due lire che domina un po' ovunque“.