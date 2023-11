Che tempo che fa, da Fazio c'è Djokovic: "Un gigante". E Burioni...

19 novembre 2023 a

Dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino, Novak Djokovic è stato ospite in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa del 19 novembre. Un vera a propria sorpresa, con il conduttore ha tessuto le lodi del tennista serbo che aveva appena battuto Jannik Sinner in finale in due set. "Jannik è il numero uno italiano - ha detto il campione di tennis - che ha fatto la storia dello sport in questo paese, sicuramente diventerà il numero uno del mondo e vincerà gli slam, non lo dico solo io, lo dicono in molti. È un grandissimo ragazzo, ha talento, dedizione, grandi valori, la sua famiglia e il suo team, sono tutti molto professionali. Auguro bellissime cose a lui, però quando non gioca contro me", ha ironizzato Djokovic.

Un colpo, quello di Fazio, che è stato preceduto dall'intervista al governatore del Veneto Luca Zaia e dai consueti ospiti fissi, come il virologo Roberto Burioni. Il quale in passato - anche recentemente - ha lanciato tweet al vetriolo nei confronti di Djokovic da quando il tennista serbo ha rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione Covid.

L'ultimo episodio nei giorni scorsi, dopo la sconfitta di Djokovic contro Sinner. Burioni si era preso la sua prima "vendetta" postando su X la foto di Djokovic con la didascalia: "Prima dose". E pensare che, durante la trasmissione del 19 novembre sul Nove, Burioni aveva appena parlato dell'importanza del vaccino in un momento di recrudescenza del virus come questo. Poi l'apparizione di Djokovic sul monitor.