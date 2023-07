Burioni, la battuta sulla vittoria di Alcaraz a Wimbledon alimenta le polemiche

17 luglio 2023 a

La vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon è ancora al centro delle notizie. Lo spagnolo, appena ventenne, ha vinto in cinque set ed è stato celebrato come campione indiscusso. Tuttavia, a catalizzare l'attenzione sul web è una polemica sorta in seguito a un tweet di Roberto Burioni che, per osannare il vincitore, ha tirato una frecciata al tennista avversario Novak Djokovic. L'atleta serbo era stato escluso in passato dalle competizioni internazionali per essere stato contrario alle vaccinazioni anti-Covid e questo dettaglio non è mai stato ben accolto dal virologo.

La finale di Wimbledon è sulla bocca di tutti. Il motivo? Sarebbe auspicabile rispondere con la vittoria o la competizione, ma la verità è un'altra. A scatenare la reazione di molti è stata la sconfitta di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha fatto discutere non tanto per la prestazione in campo quanto per la sua mancata vaccinazione. L'atleta è finito prima nel mirino di Matteo Bassetti e poi in quello di Roberto Burioni. "Si può essere bravi, talentuosi, simpatici e vaccinati. Che godere!", ha scritto l'esperto di malattie infettive strizzando l'occhio ad Alcaraz.

Poi è arrivato anche il commento di Burioni. "Uno dei due giocatori in campo a Wimbledon dovrebbe chiedersi perché, pur essendo uno dei più grandi campioni della storia del tennis, ha tutto il tifo contro", ha scritto il virologo su Twitter, E ancora: "È un tweet ironico, ovviamente la prestazione sportiva non c'entra niente con il vaccino", ha specificato. Poi, però, l'immunologo non si è trattenuto e ha lanciato una frecciata a Novak Djokovic. "Effetti collaterali della vaccinazione: vincere Wimbledon", ha aggiunto in maniera sarcastica. La battuta di Burioni ha scatenato un putiferio. Il virologo, allora, è stato costretto a precisare: "Uno fa una battuta (anche piuttosto sciocca) attribuendo una vittoria sportiva al vaccino, che ovviamente non c'entra niente. Un sedicente neurologo mi fa notare che non c'è 'casual relationship'. I fessi non sono solo tra i novax", ha concluso.