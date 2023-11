"Non ci credo". Fiorello spiazzato dalle parole di Whoopi Goldberg. Cos'ha detto

14 novembre 2023 a

Fiorello e il suo Viva Rai2 fanno scalpore anche oltreoceano. Nella puntata andata in onda il 13 novembre, infatti, Fiorello ha rivolto un omaggio a Whoopi Goldberg proprio nel giorno del suo compleanno. Fiorello, Mahmood e tutto il corpo di ballo hanno messo in scena un ballo ispirato a Sister Act. Ma la cosa non è finita lì. Qualche ora dopo, infatti, Goldberg ha preso parte al talk show statunitense intitolato "The View" e lì ha voluto mostrare proprio le immagini tratte da Viva Rai2. Tra lo stupore e le risate di tutto lo studio.

“Lasciate che vi racconti cosa è successo oggi in Italia - ha detto Whoopi Goldberg in diretta tv - È venuto fuori che sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood hanno eseguito un tributo a Sister Act in onore del mio compleanno. Lo spettacolo si chiama Viva Rai2. Date un’occhiata. È davvero meraviglioso”.