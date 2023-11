Viva Rai2, Schlein in piazza a Roma. Gli strali di Fiorello: "Dov'è che ho sbagliato?"

13 novembre 2023 a

Una nuova puntata di Viva Rai2 apre la settimana degli italiani. Frizzante e desideroso di tornare davanti alla telecamera, Fiorello dà il via alla nuova diretta con il solito spazio dedicato alla rassegna stampa e, in particolar modo, al mondo della politica. Sabato il Partito Democratico è sceso in piazza a Roma. Elly Schlein non ha nascosto l'entusiasmo per le 50mila persone che l'acclamavano: "Questa è la piazza dell'orgoglio Pd ritrovato", ha detto. La segretaria dem è oggi finita nel mirino dello showman dei record che, a distanza di un paio di giorni, ha messo l'accento proprio sul fatto che la leader fosse sorpresa da quel forte supporto dei suoi elettori.

"C'è stata una manifestazione. Pensate: 50mila euro....Ah no, 50mila persone...Vedete, c'è Conte vicino a Elly Schlein": così ha esordito Fiorello in apertura del morning show di Rai 2. Non è mancata l'ironia dell'apprezzato cabarettista, che ha letto per i telespettatori alcuni articoli di giornale sulla manifestazione. "Elly non ci abbandonare. Tutto per lei, ma la corsa resta difficile", ha recitato il conduttore.

Ma non è tutto. Fiorello ha continuato: "Ne hanno parlato tutti", ha esordito. Poi la bordata: "Uno pensa 'Ora arriva il Pd...No, 50mila persone per il Pd". Ancora titoli: "La piazza è strapiena", "Ancora stanno arrivando pullman". Lo showman si è concesso a questo punto una battuta: "Ancora oggi stanno arrivando pullman per il Pd". Schlein è stata il bersaglio degli strali di Fiorello: "Grandissimo successo tanto che Schlein da sola, con tutto questo successo, con tutta questa gente, ha detto così: 'Dov'è che ho sbagliato?'". Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello, ha chiosato così: "Lei è abituata ad altro...".