Viva Rai2, Fiorello fa fare la pace a Mahmood e Malgioglio. Come ci riesce

Fiorello fa ancora il pacificatore. Dopo la distensione tra Totti e Spalletti, il mattatore della mattina di Rai2 mette lo zampino in un'altra questione che scotta. Questa volta si tratta della lite scoppiata nelle scorse settimane tra Cristiano Malgioglio e Mahmood. La scintilla è stata la nuova canzone di Mahmood intitolata "Cocktail d'amore" proprio come il vecchio successo di Malgioglio portato al successo da Stefania Rotolo. Il giudice di Tale e quale non aveva mandato0 giù il boccone amaro e chiamato in diretta al telefono da Fiorello ha detto: ”Alessandro mi ha fatto arrabbiare ma adesso mi è passata. Sono come quelle tigri che, quando le accarezzi, poi diventano morbide. Sono nella fase morbida". Poi, riferendosi al singolo di Mahmood, ha aggiunto: "Ci sono brani iconici che devono rimanere iconici”.

A quel punto, prende la parola Mahmood che racconta com'è nata l'idea di "Cocktail d'amore": "Ma guarda, Malgy, che la mia Cocktail d’amore l’ho scritta dopo che sono andato a Berlino a ballare a una serata che si chiama Cocktail d’amore in onore della tua canzone”. Il rancore, però, non dev'essere terminato perché Malgioglio ha aggiunto: ”Con Mahmood siamo amici, io lo stimo e lui lo sa benissimo. Anche se, devo essere sincero, non lo ascolto mai”. Fino all'appuntamento finale quando Fiorello prova a creare l'evento: "Allora, io ormai sono un pacificatore - ha detto Fiorello - e vi do appuntamento per un incontro nella discoteca tedesca dove si fa Cocktail d’amore". Malgioglio, però, non ci sta. E rilancia con un nuovo appuntamento: ”No, grazie. Ci vediamo a Porta Venezia con Mahmood, a Milano”.