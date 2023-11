Meteo, una perturbazione spazza l'Europa. Arriverà in Italia? Cosa svela Sottocorona

14 novembre 2023 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce l’aggiornamento sul meteo per i prossimi giorni, analizzando, carte alla mano, le previsioni del tempo nel corso del collegamento con la puntata del 14 novembre di Omnibus: “C’è molto movimento sull’Europa, quella perturbazione che ieri era sulla Francia a forma di arco, la sua direzione era verso est e guardate dove è arrivata, anche piuttosto veloce, altre nuvole stanno entrando da Ovest, ma tendono a essere bloccate dalle Alpi. Quindi questo tipo di flusso non entra sull’Italia, ma sull'Italia qualche nuvola c’è e questo è quello che ci si aspettava”.

L’esperto meteo si concentra sulle previsioni giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, martedì 14 novembre, si conferma, la presenza di fenomeni intensi sul confine alpino, è chiaro che qualcosa entra anche sul versante italiano, parliamo di nevicate non a quote bassissime, ma insomma alle quote anche giuste per la stagione, però poi sulle zone del Nord qualche debole pioggia, così sulla Liguria, sull’alta Lombardia, poi scendendo le troviamo sull'alta Toscana, sull’Appennino tosco-emiliano. Lì forse appena moderate, sennò per il resto, anche quelle che troviamo al centro e al sud, zone interne e versante tirrenico, sono piogge debolissime. 1 millimetro di pioggia nelle 24 ore, può essere un fastidio ma più di questo non c’è. Nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre, si attenuano quei fenomeni sulle zone alpine, resta soprattutto al centro e al sud, una situazione di giornata un po' grigia con qualche pioviggine o debole pioviggine, quindi veramente molto poco. Poi nella giornata di giovedì 16 novembre riprendono un po’ sul confine alpino-francese riprendono i fenomeni intensi, che restano comunque sempre al di là delle Alpi. Questa volta anche il Nord-Est, di nuovo la Toscana, la Liguria e qualcosa fra Calabria e Sicilia, ma parliamo sempre di queste precipitazioni debolissime, è tutto un po’ stagnante e piuttosto fermo”.

Sottocorona conclude il suo discorso con un focus sulle temperature massime: “Non sono ovviamente elevatissime, però sicuramente rispetto a ieri qualche recupero, specie su alcune zone del Centro-Sud c'è, quindi tendono a salire un poco. La tendenza nelle prossime 24 ore vede un certo aumento al Nord, non su tutte le zone ma almeno sulle zone di pianura, Centro e Sud piccole variazioni, quindi non cambiano molto rispetto a oggi. Sulle zone Alpine occidentali e la Francia i cali ci sono, perché queste nuvole premono e fanno parte di perturbazioni, quindi portano aria decisamente diversa”.