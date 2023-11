Meteo, l'Estate di San Martino riporta il caldo: temperature mai viste a novembre

13 novembre 2023 a

Un’Estate di San Martino pigra, ma bella, con il sole. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, fa la sua previsione all’Adnkronos: «Estate di San Martino in ritardo ma all’insegna del bel tempo come da tradizione. Un poco pigra, dato che arriva con due giorni di ritardo, doveva iniziare sabato invece arriva oggi e durerà fino a giovedì. Sarà prevalentemente bel tempo con qualche nuvola sparsa». «Ad essere pignoli in Valle d’Aosta continuerà a nevicare, sarà un po’ nuvoloso in Liguria di Levante, in Toscana, ma non sono previste piogge, vento in Umbria e qualche nuvola in Calabria e Sicilia - spiega ancora Tedici -. Sostanzialmente però sarà bel tempo, niente piogge grosse, e le temperature saranno di sette, otto gradi superiori rispetto al normale periodo. In particolare nelle Marche, in Abruzzo e anche a Roma saremo oltre i 20 gradi, nelle Marche sono previsti 25 gradi e a Roma 23. E questo a un mese circa dal Natale è tanto. Quindi per l’Estate di San Martino si starà bene, ma fino a giovedì poi venerdì 17 quando è prevista una perturbazione e lì peggiorerà su tutta l’Italia, con piogge, non in Toscana, particolarmente monitorata, mentre sabato tornerà l’alta pressione e si starà discretamente. Insomma al momento il freddo inverno non si vede».

Tempo stabile per l’Estate di San Martino anche per Serena Giacomin, climatologa e presidente Italian Climate Network, secondo cui «questo inizio di settimana avrà come principali caratteristiche la stabilità del tempo, un tempo spesso soleggiato anche se non sempre, dato che avremmo anche un po’ di nuvolosità capace di qualche locale pioggia sull’alta Toscana e qualche precipitazione sul settore alpino, con neve a quote molto alte, oltre 2mila metri, proprio perché il clima sarà mite per il periodo, considerato che le temperature sono in netto aumento ed entro mercoledì arriveremo anche a sette gradi oltre la norma, con punte andranno a superare anche i 25 gradi sulle isole maggiori, mentre al nord massime intorno ai 20 gradi». «C’è alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo occidentale e l’Italia in parte resterà ai margini. Questa alta pressione, quindi, garantirà tempo stabile almeno fino alla giornata di mercoledì anche sull’Italia, poi ci sarà una perturbazione di passaggio sui Balcani, che porterà un veloce passaggio nuvoloso a partire da mercoledì notte, fino ad arrivare a mercoledì pomeriggio da nord a sud, con davvero poche piogge - continua Giacomin -. Giovedì prime avvisaglie di un nuovo peggioramento che dovrebbe concretizzarsi nella notte tra giovedì e venerdì e nella giornata di venerdì per la quale attualmente si prevede, soprattutto al centro sud, pioggia moderata intensità sulle regioni tirreniche».