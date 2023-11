Fabio Fazio? "Un favore al governo", Grasso viviseziona il comizio di Grillo

14 novembre 2023 a

a

a

Aldo Grasso, decano dei critici televisivi, passa al setaccio lo show di Beppe Grillo a Che tempo che fa, domenica scorsa, e riserva un paio di uppercut al padrone di casa Fabio Fazio. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha fatto il suo sermone/comizio/monologo, per il quale il critico usa aggettivi tranchant: "Imbarazzante? Inopportuno? Noioso?". E ancora: "Un’ora di comizio, di autoassoluzione, di banalità politiche spacciata come show", si legge sul Corriere martedì 14 novembre.

Senza De Masi e Maranzana ora Grillo è da solo: leader azzoppato

L'incipit del "comizio" è una sorta di spot autopromozionale: "«Sono qui per sapere chi sono. Sono il peggiore? Sì, sono il peggiore, ho peggiorato questo Paese… Tutti quelli che avevo mandato a fare in c... sono al governo». Che poi è un brano tratto dal suo ultimo spettacolo, che si intitola appunto Sono il peggiore", precisa Grasso che pizzica anche un congiuntivo ballerino: "Ha detto che studia molto ma gli è scappato un «ti dasse». Si è concesso persino una grave caduta di stile attaccando Giulia Bongiorno, avvocata della ragazza che accusa suo figlio Ciro di violenza sessuale", ricorda il critico.

Grillo prepara il prossimo show, M5S in tilt: "Che farà adesso?"

E Fazio? Se Grillo è apparso "un po’ in confusione", il conduttore "finge di non potergli fare le domande che si era preparato. Sembrava una scena già vista: la Bianchina alle prese con Mauro Corona, salvo che Corona di danni al Paese non ne ha fatti", è la stoccata che rimanda ai siparietti di Bianca Berlinguer e lo scrittore montanaro a È sempre Cartabianca. Le sparate del comico non sono piaciute a Grasso: "Davvero una pagina non esaltante di tv", commenta, "forse Fabio Fazio voleva sdoganare Grillo e dimostrare la propria indipendenza (a chi? alla Rai?), ma ha fatto un favore non da poco all’attuale governo mostrando di che pasta è fatta l’opposizione", conclude. .