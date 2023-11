Quarta Repubblica, Sallusti chiede la liberazione degli ostaggi di Hamas

13 novembre 2023 a

Medio Oriente, a Quarta Repubblica il tema dominante è stato il conflitto tra Israele e Hamas. Nella puntata del 13 novembre, il direttore de Il Giornale, mette in evidenza che, dopo quello che è successo in Israele il 7 ottobre, nessuno ha chiesto la liberazione dei 230 ostaggi che si trovano ancora nelle mani di Hamas. In collegamento Sallusti ha sottolineato: “Quello che è inaccettabile - ha detto il direttore de Il Giornale - è che un gruppo terrorista tenga in ostaggio 230 ostaggi e qualsiasi cosa si fa per liberarli è accettabile".

A Sallusti ha risposto il docente di Storia del pensiero politico, Angelo D'Orsi. “Non possiamo continuare a parlare del 7 ottobre senza parlare di cosa ha generato questo - ha detto D'Orsi - Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile da qualsiasi punto di vista. Quello che sta facendo Israele a Gaza è il più grande massacro della storia recente".