Quarta Repubblica, l'ex direttore dei servizi di Israele: “Elimineremo Hamas e Gaza”

Jacob Perry, ex direttore dello Shin Bet (l’Agenzia di sicurezza interna israeliana), è stato ospite della puntata del 9 ottobre di Quarta Repubblica, il talk d’approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete4. L’ex numero uno dei servizi dello Stato ebraico usa toni durissimi dopo l’attacco di Hamas ad Israele: “Elimineremo Hamas con o senza i nostri ostaggi. Lo stato di Israele non può più permettersi di avere certi vicini. L’attacco è stato uno shock, un vero shock. Una sorpresa vera e propria. Lo Shin Bet, il Mossad, l’intelligence dell’esercito, nessuno aveva idea di che cosa sarebbe successo. Ovvero, centinaia di terroristi che penetrano dalla Striscia di Gaza in Israele, buttano giù barriere, entrano negli insediamenti e uccidono quasi 1.000 israeliani. Ne hanno feriti 2.500, forse anche di più. Da un punto di vista di intelligence è stata una sorpresa totale. È un vero fallimento dell’intelligence israeliana e questo sarà sicuramente oggetto di indagine quando la guerra sarà finita”.

Perry fa poi un’amara riflessione, che lascia spazio alla frustrazione: “C’è stato un periodo in cui abbiamo pensato che Hamas potesse essere quasi un partner, un partner per la pace o quantomeno rispettoso. Ma dopo questo attacco, non abbiamo più dubbi, elimineremo la striscia di Gaza, niente acqua, niente elettricità, niente fino a quando questa organizzazione sarà sconfitta”.

Perry ha ben chiare le responsabilità dell’attacco al suo Paese: “U terroristi sono finanziati e addestrati dall’Iran. Penso che Hezbollah entrerà non appena vedrà Hamas in difficoltà. Non ci vuole poco tempo per eliminare un’organizzazione così. Ci vorranno diverse settimane forse anche di più ma dobbiamo chiedere ai nostri cittadini di essere pazienti e aiutare il nostro esercito a fare il suo lavoro”.