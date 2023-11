Dritto e rovescio, il dato allarmante sugli imam italiani. Ceccardi: intervenire subito

Christian Campigli 13 novembre 2023 a

Un problema dimenticato per troppo tempo. Diventato nuovamente di stretta attualità con lo scoppio della guerra tra Israele e Palestina. E con il moltiplicarsi dei casi di terrorismo. Anche in Europa. “L’Imam di Terni Mimoun El Hachmi sostiene che solo il 10% degli imam in Italia sono veri imam, cioè capi spirituali che hanno studiato e quindi insegnano ai fedeli non solo il Corano ma anche il rispetto delle leggi e della Costituzione italiana. Se è così, ci troviamo di fronte a una situazione di illegalità pericolosissima, perché significa che la gran parte dei centri di culto in Italia e immagino anche in Europa è guidata da imam improvvisati che potrebbero incitare all’odio, a fomentare il terrorismo e ad agire secondo le leggi coraniche anziché secondo quelle nazionali”.

Parole secche, quelle pronunciate dall’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, ospite della trasmissione “Dritto e rovescio”, in onda su Rete 4. “Serve un censimento completo di questi centri ‘spirituali’, senza escludere la possibilità di chiuderli. Bisogna capire dove si trovano gli imam irregolari, cosa dicono alle loro comunità, se promuovono tribunali islamici paralleli. È una questione di sicurezza ma anche di rispetto dei diritti umani visto il modo in cui, ad esempio, spesso vengono trattate le donne - ha aggiunto Ceccardi. - Io non voglio vedere enclavi sul territorio italiano ed europeo dove non si seguono le leggi italiane ed europee ma quelle del Corano. E bisogna informare le donne musulmane che in Italia godono degli stessi diritti degli uomini, che sono libere, che se sono sequestrate in casa o picchiate dal marito possono e devono rivolgersi alle autorità italiane”.