Anna Pettinelli nella bufera, gaffe con Dua Lipa: "Personaggio biblico"

13 novembre 2023 a

Anna Pettinelli è finita nell'occhio del ciclone. Due giorni fa la conduttrice di RDS ha intervistato Dua Lipa per presentare il suo nuovo singolo. "Sono emozionata. Sono pronta per la nuova musica e per una nuova era. È un respiro di aria nuova", ha assicurato in collegamento la popstar. Ma dove ha inciampato la speaker italiana? Il nuovo brano della cantante si intitola Houdini e Pettinelli ha posto delle domande sul soggetto che ha dato l'idea al nuovo progetto musicale. Il problema, però, è stato che la conduttrice radiofonica ha scambiato il celebre escapologo con un personaggio biblico, lasciando così perplessa la sua ospite.

"Sei affascinata da Houdini? Hai letto la storia di questo personaggio biblico?", ha chiesto Anna Pettinelli. Dua Lipa, dopo qualche secondo di silenzio, ha risposto cercando di riportare la sua interlocutrice sulla buona strada: "Houdini era una persona esistita realmente. Sono sempre stata molto affascinata dalla magia, dalla fantasia e da come queste possano essere portate nella realtà", ha spiegato. La discussione sul famoso illusionista e la gaffe della speaker hanno fatto il giro del web e scatenato la reazione di molti utenti. Lo scambio tra la popstar e Pettinelli è finito su Pop Cave, attirando così le critiche di numerosi fan. La vicenda ha, tuttavia, diviso in rete: se c'è qualcuno che ritiene corretta la versione dello scivolone, c'è anche chi pensa che dietro quel "biblico" si celi l'idea di "memorabile".