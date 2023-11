Cristiano Malgioglio a ruota libera: "Lo amo", perdonato in tv

12 novembre 2023 a

Un Cristiano Malgioglio inedito a 'Da noi... a ruota libera'. Reduce dal grande successo del Tale e Quale Show, il cantautore e paroliere si è raccontato a 360°, ospite da Francesca Fialdini, su Rai1. E ha rivelato uno dei suoi più grandi desideri: quello di tornare a scrivere. Una voglia, quella di Malgioglio, rinata grazie al nuovo successo di 'Ancora Ancora Ancora', storico pezzo scritto 45 anni fa per Mina e oggi tornata in cima alle classifiche grazie al remix di Mark Ronson, già arrangiatore di tante star internazionali: "Uno dei più grandi brand al mondo mi chiese il permesso di usarla per fare una campagna pubblicitaria. E riascoltarla mi ha emozionato, non tanto per il brano o la musica, ma per la voce di Mina, la più grande voce bianca di sempre".

Da qui, il grande annuncio: "Mi è venuta voglia di tornare a scrivere. Ho chiesto a Carla Bruni di interpretare 'Cocktail d'Amore', lei sarebbe l'interprete ideale, ho bisogno di una voce calda che sappia raccontare la meravigliosa armonia di questo pezzo". Malgioglio che, in chiusura, ha spento anche le polemiche sulla questione Mahmood, 'reo' di aver pubblicato un brano dallo stesso titolo: "All'inizio mi sono un po' arrabbiato, anche perché sono di carattere così, un po' caldo. Ma lo amo e lo perdono".