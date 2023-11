Stasera Italia, Davide Vecchi: il vero obiettivo del patto con l'Albania

12 novembre 2023 a

Sul tavolo nella puntata di domenica 12 novembre di Stasera Italia weekend, su Rete 4, c'è il tema dei migranti e l'accordo siglato tra il governo italiano e l'Albania. Il conduttore Augusto Minzolini ricorda come la situazione di guerra in Medio Oriente darà in tutta probabilità impulso ai flussi migratori. A proposito, per contrastare il rischio che tra i richiedenti asilo si infiltrino jihadisti e aspiranti terroristi può essere utile gestire le richieste fuori dall'Italia. "Non puoi controllarli uno a uno prima che partano, o addirittura quando arrivano", spiega il direttore de Il Tempo, Davide Vecchi.

C'è l'esempio di Lampedusa: "L'ultimo anno è stata piena più volte, poi hanno dovuto col piano Piantedosi spostare i migranti e trasferirli con aerei con nave in altri porti", spiega Vecchi. Il patto con l'Albania, "a mio avviso fondamentalmente punta a un obiettivo: è un deterrente, cioè spinge le persone a non partire". "Io sono stato a Malta, quando ci fu lui un naufragio nel 2016 morirono quasi clandestini" che stavano andando verso l'isola. All'epoca Vecchi riuscì a entrare nel centro di prima accoglienza: "Loro ti raccontano che non vogliono andare a Malta, partono con la speranza andare in Italia perché Malta è una prigione".