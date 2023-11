Stasera Italia, Feltri difende Israele: accuse contro il senso comune

11 novembre 2023 a

a

a

Completamente a difesa di Israele. Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, è ospite della puntata dell’11 novembre di Stasera Italia Weekend, il talk show serale di Rete4 condotto da Augusto Minzolini, e si esprime senza tanti dubbi sulle critiche allo Stato ebraico dopo lo scoppio della guerra con Hamas nella Striscia di Gaza: “La cosa che più mi turba è il fatto che Israele ha subito un attacco terroristico improvviso, che ha provocato vittime a iosa. Cosa avrebbe potuto fare Israele se non rispondere con la stessa forza? Accusare Israele e non dire niente di Hamas, o comunque giustificare Hamas, è un’ingiustizia che va anche contro il senso comune. Quello che succederà adesso con gli altri Paesi arabi o comunque islamici, non porterà a molto, perché sappiamo come è la mentalità islamica. Quindi io temo che tutti quanti vogliano far del male ad Israele, anche perché c’è un antisemitismo strisciante che non ha mai smesso di essere attivo da secoli. Questo mi turba, mi infastidisce, anche perché io sono un ebreo ad honorem, avendo avuto come riconoscimento per il mio lavoro un albero nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme, quindi io – assicura Feltri - sto dalla parte di Israele”.