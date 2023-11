Grande Fratello, "pista fuori dalla casa". Spunta la deroga per Alex Schwazer

09 novembre 2023 a

a

a

Una pista di atletica per Alex Schwazer fuori dalla casa del Grande Fratello. Il marciatore altoatesino è uno dei concorrenti del reality di Mediaset e si allena quotidianamente sul tapis roulant nel caso che l'attesa sentenza sulla squalifica per doping della Wada gli permetta di competere per le Olimpiadi in Francia. Se dovesse arrivare lo sconto di pena "gli autori starebbero valutando l’ipotesi di un’uscita quotidiana che consenta al campione 38enne di allenarsi in una pista esterna, nelle immediate vicinanze, in assoluta solitudine", rivela in un retroscena TvBlog. Insomma, Schwazer potrebbe continuare a partecipare al Grande Fratello con quotidiane uscite dalla casa per allenarsi.

Una forzatura? Non proprio. Infatti non sarebbe la prima volta di un concorrente che viola l’isolamento. Sempre in ambito sportivo, si ricorda il caso del 2021 quando il campione di scherma Aldo Montano poté uscire da Cinecittà per partecipare all’incontro dei medagliati di Tokyo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Scoop mediatico": spunta l'audio choc della mamma di Codegoni

Intanto un gruppo di concorrenti del reality si schiera al fianco del marciatore. Massimiliano Varrese ha svelato che alcuni "inquilini" della casa starebbero pensando di fare uno sciopero della fame per sostenere Schwazer: "Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese potrebbe iniziare a fare il giro di tuta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente", ha sottolineato l'attore.