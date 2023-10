Grande Fratello, doppio ingresso a sorpresa nella casa? L'indiscrezione fa rumore

29 ottobre 2023 a

Una notizia ha scatenato l'entusiasmo dei fan del Grande Fratello, colti tutti di sorpresa dal colpo di scena. Secondo Amedeo Venza sarebbe imminente l’ingresso nella casa di Cinecittà di Perla Vatiero e Greta Rossetti, ex fidanzate di Mirko Brunetti, già protagonista di Temptation Island e ora concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. I primi rumors sull'ingresso di Perla nella casa più spiata d’Italia circolavano già da qualche giorno, ma è stata una diretta su TikTok a scatenare i fan. Nonostante la giovane di Salerno sia rimasta piuttosto evasiva riguardo alla sua partecipazione al Grande Fratello le sue dichiarazioni non appaiono poi così enigmatiche.

“Mi chiedete tutti se entrerò nel GF, ma non so nulla”, ha detto Perla durante la diretta. "È una cosa che si dice e si scrive, ma io non so niente. Tutti me lo chiedono, gli altri lo sanno ma non io. Adesso la mia amica sta ridendo. Ma perché ridi in diretta?". Perla ha poi continuato: "Ragazzi, non chiedetemi cose a cui non posso rispondere. Se dovessi entrare e mi vedete lì dentro, mandatemi qualcosa per sostenermi”. Parole che sembrano abbastanza chiare.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Infatti anche Greta Rossetti, l'altra ex fidanzata di Mirko Brunetti, potrebbe unirsi al cast del Grande Fratello. L'eventuale ingresso di Perla Vatiero e Greta Rossetti nella casa potrebbe portare ulteriori tensioni all'interno del programma, con gli autori pronti a puntare sul triangolo amoroso in vista delle prossime puntate.