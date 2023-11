L'Aria che Tira, l'ex 007 Mancini mostra i tunnel di Hamas. Battuta al veleno sull'autogrill

08 novembre 2023 a

a

a

Qualche notizia di prima mano e qualche sassolino tolto dalla scarpa. Marco Mancini, l'ex capo del controspionaggio italiano, è stato ospite della puntata dell’8 novembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 con David Parenzo alla conduzione, e subito ha tirato fuori delle mappe dei tunnel di Gaza utilizzati da Hamas per combattere la guerra con Israele. “Queste mappe non si trovano all'autogrill di Fiano Romano, non li vendono lì e non glieli danno a lei Parenzo”, la battuta con cui apre il discorso, facendo riferimento al suo incontro con Matteo Renzi tanto discusso. Poi l’ex 007 continua: “Questa è la rappresentazione, con molta probabilità, dei tunnel di Gaza. Sono a forma di ‘Z’. Sono tunnel posti a diverse altezze nel sottosuolo, 30 metri, 50 metri, 70 metri e 100 metri. È come una città sotterranea. I 241 ostaggi di Hamas e i 50 ostaggi della Jihad islamica sono a 100 metri sotto terra. Sono gruppi di sequestrati da 6,7 persone, massimo 8. Si trovano in ambienti molto ampi, ci sono infermerie, c’è l’ufficio propaganda di Hamas, ci sono mense per pranzare e cenare, ci sono 40mila guerriglieri pronti al martirio, ci sono depositi di armi. Sono tunnel di 800 chilometri, arrivano fino all’Egitto. Tutto ciò - chiosa Mancini - ha consentito l’approvvigionamento di armi e derrate alimentari”.